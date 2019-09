Roma, assi di coppe a disposizione. L’Europa League è un obiettivo

Roma, è caccia all’Europa League. Petrachi ha portato nella Capitale tre assi che l’hanno già alzata al cielo con le precedenti squadre

La Roma cala gli assi di coppe. No, non si tratta di un’amichevole partite a carte in attesa che ricomincino le partite ufficiali dopo le Nazionali, quanto più dei profili giunti a Trigoria quest’estate con determinati profili internazionali. Smalling, Zappacosta, Mkhitaryan.

Questi tre profili, arrivati grazie al lavoro di Petrachi, hanno una caratteristica comune: tutti hanno alzato al cielo l’Europa League. L’inglese e l’armeno col Manchester United, l’italiano di recente col Chelsea. Non è un caso che gli stranieri abbiano delineato il trofeo come un vero e proprio obiettivo. A loro si aggiunge Fazio, anch’esso vincitore ai tempi del Siviglia. Ci sono pochi dubbi sul fatto che Fonseca punterà tantissimo sull’Europa League.