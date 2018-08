Dove vedere Roma-Atalanta in streaming e diretta tv

Roma-Atalanta streaming e diretta tv: ecco dove vedere il posticipo del lunedì della 2ª giornata di Serie A 2018/2019

Roma-Atalanta è la partita valida come posticipo della 2ª giornata di Serie A 2018/2019 in programma per lunedì 27 agosto 2018 alle ore 20.30 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Una sfida che – almeno nelle attese – si annuncia come spettacolare: da una parte i giallorossi guidati da Eusebio Di Francesco, vittoriosi all’esordio del campionato contro il Torino per 0 a 1 e alla prima casalinga di questa stagione. Dall’altra invece i nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini, autori di una prestazione sontuosa contro il Frosinone (4-0) e già in palla considerato l’inizio di stagione anticipato causa preliminari di Europa League (giovedì la sfida finale di ritorno dei play-off contro i danesi del Copenaghen). Qui di seguito ecco tutte le informazioni per poter vedere la gara in streaming ed in diretta tv.

Roma-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva in diretta satellitare sulle frequenze di Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 dello Sky Box, in HD 241) e in pay-per-view, anche per chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio, sul canale Sky Calcio 1 (numero 251 dello Sky Box). Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che Roma-Atalanta potrà essere seguita sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

Roma-Atalanta: probabili formazioni

QUI ROMA – Non sono attese grosse novità nella formazione di Di Francesco rispetto a quanto già visto settimana scorsa contro il Torino. Unico cambio sostanziale potrebbe esserci a centrocampo dove Kevin Strootman, in predicato di passare nei prossimi giorni all’Olympque Marsiglia dell’ex allenatore giallorosso Rudi Garcia, dovrebbe cedere il passo al neo-acquisto ed attesissimo ex della partita Bryan Cristante. In difesa non sono attesi al contrario avvicendamenti, confermato dunque anche Alessandro Florenzi alto a destra. Pure in attacco Di Francesco dovrebbe confermare in blocco gli elementi già visti all’opera col Torino: Edin Dzeko unica punta affiancato da Cengiz Under e Stephan El Shaarawy che – per il momento – sarebbe dunque ancora in vantaggio rispetto a Justin Kluivert, vero e proprio mattatore e risolutore del secondo tempo della gara con i granata.

QUI ATALANTA – Turnover quasi scontato per Gasperini in vista degli impegni ravvicinati di Europa League (quello di giovedì passato e quello del prossimo sempre contro il Copenaghen). Rispetto alla gara col Frosinone comunque, almeno la difesa dovrebbe essere confermata: ancora spazio allora per l’ottimo Berat Djimsiti affiancato da Rafael Toloi ed Andrea Masiello. Sul resto della formazione invece permangono grossi dubbi: a centrocampo, a sinistra, dovrebbe essere il momento di Timothy Castagne, che dunque potrebbe dare l’opportunità di rifiatare al sin qui utilizzatissimo Robin Gosens. Anche Mario Pasalic, in avanti, potrebbe essere lasciato a riposo a favore del giovane Matteo Pessina. Al centro dell’attacco ballottaggio ancora una volta tra Moussa Barrow (ad ora favorito) e Duvan Zapata, mentre l’unico sicuro del posto resta di fatto il Papu Alejandro Gomez.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3) – Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-3) – Gollini; Toloi, Djmsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Barrow, Gomez. Allenatore: Gasperini