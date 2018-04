Pallotta orgoglioso: «E’ una Roma indimenticabile, grande Di Francesco»

Roma-Barcellona è terminata 3-0, James Pallotta orgoglioso della sua squadra: ecco le parole del presidente giallorosso nel post-partita

Giunto nella Capitale ieri per meeting di lavoro, James Pallotta questa sera era all’Olimpico per assistere alla sfida tra la sua Roma e il Barcellona, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Impresa della formazione di Eusebio Di Francesco, che con un 3-0 ha ribaltato il ko dell’andata e ha conquistato il pass per le semifinali. Orgoglioso, ai microfoni di Premium Sport, il chairman di Boston: «Incredibile quanto siamo stati in grado di nominarli, mai visto giocare la Roma con questa superiorità. Siamo stati sfortunati all’andata, con rigori negati e arbitraggio sfavorevole. Questa è decisamente una Roma indimenticabile».

Continua James Pallotta: «Qual è il prossimo step? La maggiore soddisfazione è per Di Francesco, la sua capacità di cambiare in maniera drammatica e raccogliere così tanto. Spero che il modo di giocare questa sera sia ripetibile, a partire già dal derby contro la Lazio. Dove può arrivare questa Roma? Perché non in finale? Abbiamo dimostrato di poter davvero vedercela con chiunque, abbiamo riportato sulla terra la squadra considerata la migliore al mondo, possiamo ripeterci nelle prossime tre partite di Champions…».