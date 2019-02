Roma-Bologna 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Roma-Bologna, 24ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Roma di Di Francesco è pronta ad ospitare il Bologna di Mihajlovic in occasione della partita in programma lunedì 18 febbraio 2019 alle ore 20.30 in occasione della 24esima giornata di campionato. Dopo la partita di Champions League contro il Porto, la Roma ritorna a pensare al campionato, dove al momento è al quinto posto in coabitazione con Atalanta e Lazio, con 38 punti. Il Bologna dal suo canto occupa il diciassettesimo posto al pari dell’Empoli, con 18 punti. I rossoblu hanno inoltre ottenuto una sola vittoria in trasferta in questo campionato, ottenuta contro l’Inter lo scorso 3 febbraio grazie alla rete di Federico Santander.

Roma-Bologna 0-0: tabellino

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

NOTE: Ammonito Danilo

Roma-Bologna: diretta live e sintesi

19′ La Roma continua a pressare nella metà area avversaria

16′ L’arbitro Di Bello richiama Dijks e Florenzi per sedare gli animi

14′ Dzeko prova la conclusione personale e conquista un calcio d’angolo. Manolas prova la deviazione di testa, ma pallone finisce alto sopra la traversa

12′ Ammonito Danilo in seguito ad un’entrata fallosa su Zaniolo. Calcio di punizione per la Roma. Skorupski allontana subito il pericolo

8′ Soriano prova la conclusione personale con bel tiro forte. Olsen costretto a deviare in calcio d’angolo

7′ Ennesimo calcio d’angolo per il Bologna. Dapprima allontana Cristante, poi Olsen prende la palla in due tempi

5′ Calcio d’angolo per il Bologna. Ma la Roma allontana subito il pericolo, spazzando il pallone lontano dalla propria area

3′ Un avvio di gara dai ritmi alti, con la Roma che si presenta subito particolarmente propositiva

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Roma e Bologna

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio allo stadio Olimpico di Roma. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Roma-Bologna.

Roma-Bologna: formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert. A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Marcano, Santon, De Rossi, Pastore, Coric, Perotti, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Edera. A disposizione: Da Costa, Santurro, Corbo, Calabresi, Paz, Donsah, Nagy, Krejci, Svanberg, Dzemaili, Valencia, Falcinelli. Allenatore: Siniša Mihajlović

Roma-Bologna: probabili formazioni e pre-partita

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Dzeko, Kluivert. Allenatore: Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Calabresi, Dijks; Poli, Pulgar; Edera, Soriano, Sansone; Santander. Allenatore: Mihajlovic.

Roma-Bologna: i precedenti del match

Sono 141 i confronti complessivi tra Roma e Bologna, con 49 successi ciascuno e 43 pareggi. In particolare sono 70 i precedenti in casa della Roma, con 30 vittorie dei giallorossi, 22 pareggi e 18 successi del Bologna, che ha espugnato l’Olimpico solo 2 volte negli ultimi 23 precedenti. A completare, 13 vittorie della Roma e 8 pareggi.

Roma-Bologna: l’arbitro del match

Sarà il signor Di Bello di Brindisi a dirigere il match di campionato tra la Roma e il Bologna, in programma lunedì 18 febbraio 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Olimpico. Gli assistenti saranno Cecconi e Cagliari, mentre Ghersini in qualità di IV uomo. Il Var sarà commissionato alla direzione di Massa e Fiorito.

Roma-Bologna Streaming: dove vederla in tv

Roma-Bologna sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.