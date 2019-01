Roma, obiettivo Andrea Belotti: sarà lui il sostituto di Edin Dzeko

L’attaccante del Torino Andrea Belotti è ritenuto da Monchi l’erede ideale di Edin Dzeko. Aumenta la colonia di italiani in giallorosso

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport tiene ovviamente banco il calciomercato. In particolare viene sganciata una bomba in ottica Roma: il d.s. Monchi starebbe puntando il Gallo Andrea Belotti. I giallorossi hanno messo nel mirino l’attaccante del Torino, ritenuto il sostituto ideale di Edin Dzeko. Si andrà così ad ampliare la presenza di giocatori della Nazionale in rosa, per creare un vero e proprio nucleo di giovani in grado di dominare nella Capitale e con l’Italia. Con lui arriverà infatti anche Gianluca Mancini, assoluto prospetto difensivo con 4 gol alla sua prima stagione in Serie A.