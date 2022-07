Eric Bailly ha dato la sua disponibilità al trasferimento alla Roma. La mossa di Mourinho sarebbe stata decisiva

Come riferito dal Messaggero, Eric Bailly avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento alla Roma.

Per portare il difensore in giallorosso si sarebbe mosso in prima persona José Mourinho, che avrebbe strappato lui stesso il sì del ragazzo in uscita dallo United.