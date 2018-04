Roma, ecco quanto vale la qualificazione alle semifinali di Champions

Impresa della Roma che ha rimontato ed eliminato il Barcellona dalla Champions League. Ecco quanto vale, in termini economici, l’impresa dei giallorossi

La qualificazione alle semifinali di Champions League vale oro per la Roma di James Pallotta. Il presidente dei giallorossi, protagonista con un tuffo in fontana dopo la rimontona con la quale la formazione di Eusebio Di Francesco ha sbattuto fuori dalla Champions il Barcellona, si prepara a incassare. Il numero uno americano è pronto a fare festa doppiamente per la qualificazione alle semifinali. I giallorossi, secondo le stime di Calcio e Finanza, hanno incassato circa 71,1 milioni di euro sino a questo momento, contro i 79, 4 della Juventus.

Ora la Roma ha due scenari di fronte a sé: se la Juventus compirà l’impresa ed eliminerà dalla Champions il Real Madrid incasserà circa 79,45 milioni di euro totali, soldi a cui vanno sommati gli incassi da stadio; se la Juventus invece dovesse essere eliminata ai quarti di Champions contro il Real Madrid, i giallorossi porterebbero a casa 81,02 milioni. La qualificazione in semifinale (qui le info per i biglietti) vale un premio da 7,5 milioni di euro. Doppia festa dunque per la formazione romanista che potrebbe guadagnare circa 1,5 milioni di euro in più in caso di eliminazione della Juventus, scavalcando così i bianconeri nella classifica degli incassi.