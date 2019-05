Roma, che gioia per Mirante. Dopo i giallorossi si prende la Nazionale

Alla bellezza di 36 anni Antonio Mirante, dopo aver conquistato la Roma, si guadagna la convocazione in Nazionale

È sempre facile parlare quando un copione è già stato scritto. Ma chissà se con Antonio Mirante in porta dalla prima giornata la Roma avrebbe raggiunto il quarto posto in classifica. Olsen ha sempre dimostrato di non essersi ambientato al meglio nella difficile realtà in cui è stato catapultato, e forse in casa giallorossa si è atteso troppo per il cambio tra i pali. C’è voluto Claudio Ranieri, perché Di Francesco proprio non ne voleva sapere.

Dal primo momento, col testaccino in panchina, Mirante è stato titolarissimo. Il risultato? Una serie di miracoli uno dopo l’altro in grado di far vedere a tutti di che pasta fosse fatto nonostante i 36 anni. A nessuno è passato inosservato il suo rendimento, tantomeno al CT Roberto Mancini, che l’ha di diritto inserito nella lista dei convocati per le prossime due gare della Nazionale. Una soddisfazione non indifferente per Mirante, sopratutto alla sua età. Non si sa ancora quale portiere lo affiancherà nella prossima stagione, ma se dovesse essere chiamato in causa, risponderà ancora presente.