Roma, contestazione atto secondo. Ranieri perde Manolas per il Sassuolo

Altra contestazione dei tifosi contro la società: 600 persone sotto la sede all’Eur. Intanto una distorsione alla caviglia ferma Manolas

Non c’è niente da fare. I tifosi romanisti non riescono proprio a mandare giù quanto accaduto con De Rossi. La vicenda, dopo ormai un paio di giorni, continua a tenere banco tra i discorsi popolari e i commenti social. Gli ultras giallorossi si sono mobilitati in massa per far sentire la loro voce. Ieri è andata in scena all’Eur, sotto la sede della società, una protesta che ha coinvolto circa 600 individui. Striscioni e cori contro Pallotta&Co, di cui uno, forse, senza troppa logica. “No allo stadio“, il messaggio piuttosto ingenuo di alcuni tifosi.

All’interno dei cancelli di Trigoria, almeno lì, si pensa alla partita col Sassuolo. Neanche a dirlo, Ranieri dovrà far fronte ai problemi fisici dei suoi giocatori. Pellegrini è stato regolarmente convocato ma le sue condizioni sono precarie, mentre Manolas ha dovuto alzare bandiera bianca. Una distorsione alla caviglia nell’allenamento di rifinitura costringe il greco a guardare la partita da casa.