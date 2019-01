Roma, De Rossi vede l’Atalanta: pronto a tornare con i compagni

La terapia conservativa al ginocchio ha dato i suoi frutti e ora Daniele De Rossi è pronto a tornare ad allenarsi con i compagni

Nonostante la ricerca di un suo sostituto continui, Daniele De Rossi è pronto a rientrare in campo dopo il lungo infortunio al ginocchio. Nelle ultime settimane, complice anche la pausa natalizia passata a Roma a lavorare mentre la famiglia era alle Maldive, il giocatore ha aumentato i carichi di lavoro, lavorando anche sul campo e sui cambi di direzione. L’obiettivo è quello di tornare a lavorare con i compagni e sugli schemi subito dopo la partita con il Torino, per un campo che manca da ben 3 mesi.

C’è una parta che De Rossi non vorrebbe perdere: quella con l’Atalanta che all’andata ha cominciato a far scricchiolare la difesa giallorossa, nonostante il miracoloso recupero nel finale grazie a Manolas. La Roma ora come non mai ha bisogno della sua personalità e delle sue doti da regista, per tornare a lottare per la Champions League che nonostante il momento no è lontana solo due punti. L’operazione scongiurata e la scelta per la terapia conservativa hanno dato i suoi frutti, e il capitano è pronto a tornare. I tifosi non vedono l’ora e anche grazie allo striscione nella gara contro l’Entella che recitava: «Forza capitano, la tua gente ti aspetta!», De Rossi scalpita.