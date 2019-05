Roma, De Rossi si inchina alla sua gente. Quante lacrime all’Olimpico…

La Roma saluta Daniele De Rossi. Il centrocampista si è preso tutto l’affetto della sua gente, ringraziandola con un toccante inchino

Daniele De Rossi è tutto lì. In quell‘inchino, davanti la sua curva, davanti la sua gente. Si è preso il più grande abbraccio, forse anche più grande di quello che avrebbe potuto immaginare. Un giro di campo toccante in cui sono passati davanti agli occhi di tutti i 18 lunghi anni in cui De Rossi ha indossato la maglia della Roma. Non è stato niente di studiato o preparato. Soltanto un uomo, spogliato di qualsiasi emozione, che dava il saluto finale alle persone che l’hanno sempre accompagnato.

La partita è stata un contorno. Brutto da ammettere, ma è stato così. Tutti gli occhi erano su di lui, la classifica, ormai, appariva già ben scritta. La vittoria è arrivata, e passerà agli annali come l’ultimo successo di DDR con la maglia della Roma. Da giocatore. Perché quell‘Arrivederci scritto nella lettera d’addio fa presagire (e sopratutto sperare), che possa esserci un continuo. In altre vesti, ancora non si sa quali. Emulerà Francesco Totti, forse. Forse non lo farà. Ce lo dirà il tempo. Quello che ha reso Daniele De Rossi parte della storia della Roma.