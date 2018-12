Perotti resta: «Sto bene alla Roma, rispetto il contratto»

Diego Perotti fa il punto in casa Roma e confermare la sua volontà di restare in giallorosso: ecco le parole del fantasista argentino

Tra la stagione della Roma e il suo futuro, Diego Perotti a tutto tondo ai microfoni de El Intransigente. Ecco le sue parole: «Ho un contratto fino al 2021, alla Roma sto bene: ci siamo per gli ottavi di finale di Champions League, la mia famiglia si trova bene e voglio rispettare il contratto».

Continua l’argentino: «La classifica non va bene, siamo lontani da Juventus e Napoli: sarà importante entrare tra le prime quattro sia a livello economico che per noi calciatori. Non è la stessa cosa giocare Champions e Europa League. Dobbiamo continuare a migliorare, non è una stagione positiva rispetto agli altri anni ma siamo agli ottavi e lotteremo per andare avanti».