Roma, Juan Jesus preoccupa: Miranda il sogno, il nome nuovo è Verissimo

La Roma parla brasiliano in difesa: l’infortunio di Juan Jesus rischia di essere lungo, i sostituti potrebbero essere Miranda o Verissimo

Se già il pacchetto di difensori in rosa della Roma era limitato, l’infortunio accorso a Juan Jesus durante il match con l’Entella ha fatto scattare l’allarme. Il brasiliano verrà visitato oggi a Villa Stuart e il professor Mariani saprà dire quanto è grave il suo stop. In caso di complicazioni ai legamenti servirà un innesto subito pronto per giocarsi il posto con Manolas e Fazio. Il solo Marcano non sarà infatti sufficiente, nonostante l’ottima prestazione in Coppa Italia che ha convinto Di Francesco a confermarlo, malgrado fosse già sul piede di partenza. Il nome che scalda più di tutti è quello di un altro brasiliano, anch’egli dell‘Inter: Joao Miranda.

Il classe ’84 piace molto sia a Monchi che a Di Francesco, ma Luciano Spalletti non vuole privarsi di un difensore d’esperienza con tre competizioni da giocare e il solo Ranocchia dietro De Vrij e Skriniar. Senza contare che Ausilio vuole almeno 8 milioni per liberare il brasiliano, cifra che al momento i giallorossi non voglio investire. Ecco che allora si fanno spazio alcune alternative. Kabak, a lungo corteggiato, è sempre più vicino allo Stoccarda, con lo stesso Galatasaray che ha confermato ieri la trattativa con i tedeschi. Tra i giocatori proposti c’è anche l’ex Juventus Angelo Ogbonna, ma il suo profilo non sembra scaldare Di Francesco. Ecco che allora la sorpresa potrebbe arrivare dal Brasile, con il profilo che corrisponde al brasiliano del Santos Verissimo, a lungo trattato dal Torino in estate. Una vera e propria caccia all’uomo, nella speranza comunque di non vedere Juan Jesus lontano a lungo.