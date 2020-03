Roma, difficile ma non impossibile: l’obiettivo rimane il quarto posto

Roma, prosegue la lotta al quarto posto per i ragazzi di Fonseca. L’Atalanta sembra imprendibile, ma guai a mollare la presa

L’Atalanta viaggia fortissimo e Paulo Fonseca lo sa. Tuttavia l’allenatore della Roma non ha di certo la voglia di alzare bandiera bianca per quanto riguarda la corsa al quarto posto. Con le ultime due vittorie in campionato i giallorossi hanno fatto capire di essere ancora presenti.

L’inghippo, ovviamente, è che non dipenderà tutto dai capitolini. I punti di distanza dagli orobici sono potenzialmente 6 e il ritmo dei ragazzi di Gasperini è impressionante. Mollare, pero, sarebbe impensabile. Un’operazione difficile ma non impossibile, poiché il calcio ci ha sempre abituato a grandi colpi di scena.