Roma, due sgambate e il riposo. Fonseca coglie le indicazioni giuste

Roma, dopo le due amichevoli di ieri via alla giornata di riposo. Fonseca sull’attenti: il tecnico chiama e Pastore risponde

Un “Busy Day“, una giornata impegnativa, per dirla in pallottiano. La Roma non si è messa di un centimetro dal centro sportivo di Trigoria, in cui sono state disputate la bellezza di due amichevoli. No, nessun errore, solo una scelta oculata di Fonseca per testare la sua squadra a tutto tondo. E non si può dire che non l’abbia fatto.

Nella prima uscita, quella col Rieti, si sono visti coloro che in questo momento appaiono in seconda linea. Non per motivi tecnici, ma sopratutto di condizione. Vedasi per esempio Zaniolo, rientrato da pochissimi giorni alla base. Nel pomeriggio con la Ternana, invece, in campo è andata una formazione che assomiglia maggiormente a quella titolare nella testa dell’allenatore. Con ancora l’incognita attaccante: ieri ha giocato Schick a causa di un problemino fisico di Dzeko.

Le indicazioni, ovviamente, non sono mancate. Nzonzi continua a non brillare, cosa che al contrario sta facendo Pastore. L’argentino sta riscontrando non poco gradimento da parte dell’allenatore, che continua imperterrito a provarlo nei più svariati modi immaginabili. In tutti i contesti ha avuto risposte positive, e questo fa presagire una possibile rinascita del Flaco con la maglia della Roma. Dopo la disastrosa scorsa stagione, non è di certo l’unico ad augurarselo. Domani giornata complessiva di riposo, da lunedì inizia una nuova lunga settimana. Tra mercato e campo non ci si fermerà un minuto.