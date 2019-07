Roma, Dzeko rimane in partenza. Ma il comportamento è esemplare

Roma, Edin Dzeko rimane un giocatore destinato a salutare. Intanto a Trigoria il suo comportamento in allenamento è esemplare

Le strade di Edin Dzeko e della Roma sono sempre destinate a separarsi. Poco è cambiato, durante le ultime settimane, nelle idee della società. Il pensiero comune è che il percorso del bosniaco nella Capitale sia giunto alla sua conclusione. Da tempo la pista Inter è la più calda, ma gli ultimi screzi tra le due società hanno allentato il tutto. E, sopratutto, prima di cedere il suo attaccante la Roma vorrebbe trovare un degno sostituto.

Gonzalo Higuain è il prediletto, ma l’opera di convincimento verso l’argentino appare ancora piuttosto lunga. Per questo, per adesso, Dzeko è ancora nella Capitale. E intanto ovviamente la stagione giallorossa è ripresa sotto gli ordini di Fonseca. Che, per forza di cose, deve coinvolgere il bosniaco nei suoi schemi. Da registrare la professionalità dell’attaccante che si impegna al massimo in ogni circostanza nonostante la precaria situazione. E chissà che Petrachi non ci ripensi…