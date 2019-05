Roma, Dzeko salutato dai fischi. Ingenerosi i tifosi verso il loro bomber

Dzeko è stato vittima di fischi nel momento del suo cambio. Triste il saluto tra il bosniaco e i giallorossi

Con molta probabilità Edin Dzeko ha disputato ieri l’ultima partita con la Roma. Un rapporto durato quattro lunghe stagioni, in cui il bosniaco ha raccolto pareri discordanti dagli esigenti tifosi capitolini. Gol dopo gol, tuttavia, ha saputo conquistare la grandissima totalità degli spettatori e si è piazzato di fatto nella classifica dei migliori bomber di tutti i tempi della Roma.

L’annata appena trascorsa non è stata proficua del punto di vista realizzativo (appena nove i gol in stagione). I supporter hanno purtroppo poca memoria e non ricordano quante volte Dzeko abbia trascinato la squadra. Alla sua uscita dal campo di ieri gli sono stati riservati degli ingenerosi fischi. Il giocatore non ha ovviamente apprezzato: ironico il suo battito di mani mentre si recava in panchina. Per fortuna esiste ancora anche chi ricorda, e ricorda bene. La maggioranza del pubblico allo stadio ha, immediatamente dopo i fischi, tributato un lungo applauso per Dzeko. Perché il bosniaco non può che meritare soltanto apprezzamenti.