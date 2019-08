Roma, Dzeko segna e supera Balbo. È il quinto miglior bomber di sempre

Roma, Dzeko segna e supera Balbo. Il bosniaco è adesso il quinto miglior marcatore di sempre della storia dei giallorossi

Se non fosse per il pareggio, sarebbe stata una serata perfetta per Edin Dzeko. Il bosniaco ha riabbracciato l’Olimpico dopo tutte le vicende dell’estate, in cui è stato vicino all’Inter. Con il gol di ieri pace fatta, definitivamente, coi tifosi della Roma.

E non solo. Perché la marcatura di ieri ha issato Dzeko nella quinta posizione della classifica all time dei bomber della storia giallorossa. Con la segnatura col Genoa ha raggiunto quota 88 reti personali, scavalcando Abel Balbo. Il prossimo obiettivo è Amedeo Amadei a 94 gol.