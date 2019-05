Roma e Inter sulle tracce di Keylor Navas. Il portiere del Real Madrid può cambiare squadra: idee per le italiane

Roma e Inter sono sulle tracce di Keylor Navas, portiere del Real Madrid. Secondo As, i due club italiani si starebbero guardando attorno: la Roma cerca un portiere titolare e, secondo gli spagnoli, l’Inter non sarebbe certa del futuro di Samir Handanovic (voci che non trovano conferme).

Navas non piace solo ai club italiani. Anche Arsenal, Manchester United e Marsiglia sarebbero sulle tracce del portiere del Real. L’estremo difensore del Costa Rica non ha uno stipendio ‘pesante’ e potrebbe diventare un rinforzo importante per Roma o Inter.