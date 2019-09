Roma, ecco l’esame Sassuolo. Fonseca alla carica: «Stiamo crescendo»

Roma, dopo due settimane di lavori in corso oggi il banco di prova Sassuolo. Fonseca spera di ottenere i primi tre punti all’Olimpico

Due settimane lunghe di pausa si esauriscono oggi, nel momento in cui l’arbitro sancirà il fischio d’inizio di Roma–Sassuolo. Quattordici giorni pieni di lavoro, dubbi, e, purtroppo, infortuni. In ultimo quello di Smalling, destinato ad esordire da titolare ma che dovrà rimandare l’appuntamento alla prossima giornata. «Niente di grave, ma non corriamo rischi, vogliamo che sia al 100%. Adesso c’è una serie di partite ed ho deciso, in accordo con lo staff medico, di gestire la situazione in questo modo», spiega Fonseca sul suo problema.

Niente paura, al suo posto è probabile agisca Mancini. L’ex Atalanta è stato il più positivo in retroguardia nel derby contro la Lazio e con la defezione dell’inglese sarà riconfermato. Accanto a lui Fazio: l’argentino è stato provato tutta la settimana nella formazione tipo del portoghese. Che, su Mkhitaryan svia: «So che vi ho abituato male, perché vi ho detto chi avrebbe giocato e chi no. Non intendo dirvi chi giocherà. Lui è in buone condizioni fisiche, è intelligente e può giocare». Tutto fa presagire un suo debutto dal primo minuto.

Appoggerà in tutto e per tutto Edin Dzeko. Neanche a dirlo, è lui il pilastro sulla quale si sta fondando la Roma anche di quest’anno. Non è un mistero che i suoi pochi gol della scorsa stagione abbiano influito nel rendimento complessivo, ma ora c’è tutta l’intenzione di svoltare e, sopratutto, di ripetersi davanti il proprio pubblico dopo la gara col Genoa. Il Sassuolo non è tra le avversarie più comode. Una squadra che, in tutte le sue uscite all’Olimpico, ha sempre messo in difficoltà la Roma. I giallorossi chiamati a un banco di prova importante. Non si può già più sbagliare.