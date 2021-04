Roma, Dzeko e Calafiori: dalla dedica post infortunio all’assist – FOTO

Una storia che si chiude dopo tre anni all’Olimpico: protagonisti Edin Dzeko e Riccardo Calafiori che hanno confezionato il gol qualificazione contro l’Ajax in Europa League.

Tre anni fa, in Champions League, Edin Dzeko confezionò una tripletta in Champions League contro il Viktoria Plzen e la dedicò ad un giovane della Primavera, mostrandone la maglia. Quel giovane, Riccardo Calafiori, aveva sofferto un brutto infortunio in Youth League e ieri sera ha ripagato la cortesia con l’assist decisivo.

𝐎𝐜𝐭 𝟮𝟬𝟭𝟴

Edin Dzeko dedicates his #UCL hat-trick to Riccardo Calafiori, after the youngster suffers a career-threatening injury in a #UYL game.

𝐀𝐩𝐫 𝟮𝟬𝟮𝟭

Calafiori provides the crucial assist for Dzeko as we reach the semi-finals of the #UEL!#ASRoma 💛❤️ #RomaAjax pic.twitter.com/rjBqtWdqaG

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 15, 2021