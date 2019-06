Roma, Fienga: «Le decisioni sono del management e Baldini non c’è»

Fienga, ad della Roma, ha parlato del ruolo di Baldini all’interno della società. Le parole dell’amministratore giallorosso

L’ad della Roma Guido Fienga ha parlato durante l’Assemblea degli Azionisti giallorossi. L’amministratore ha parlato di Baldini, braccio destro di Pallotta.

BALDINI – «È un consulente dell’azionista di maggioranza. Non ha alcun ruolo nella governance della società. Il management della società è chi elabora e mette in pratica le decisioni. Gli investitori, come Pallotta, si consultano con gli esperti prima di immettere capitale e Pallotta si fida di Baldini, come esperto in questo ambito. La determinazione delle strategia e l’esecuzione delle stesse spetta solamente al management e Baldini non ne fa parte. Da quando sono entrato io in società, tutte le scelte sono arrivate solo da parte del management di questa società».