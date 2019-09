Roma, finalmente i ritorni. E la settimana ora si fa intensa

Roma, a poco a poco ritornano i Nazionali. All’appello manca ancora Kolarov. E Fonseca testa i suoi in vista della sfida al Sassuolo

Oggi alle ore 12 sarà presentato il giocatore che più ha infiammato la tifoseria della Roma dell’ultimo mercato, ovvero Henrikh Mkhitaryan. Il che vuol dire che, finalmente, ha fatto ritorno dagli impegni con la sua Nazionale. Cosa che, a poco a poco, faranno tutti gli altri calciatori impegnati in giro per il mondo. Dzeko sulla via di casa come l’armeno, Kluivert ha giocato ieri sera mentre Kolarov disputerà con la Serbia ancora un match nella giornata di oggi.

Paulo Fonseca scalpita. Non vede l’ora sia metà settimana per avere finalmente a disposizione tutta la rosa (eccezion fatta ovviamente per gli infortunati come Perotti, Spinazzola, Zappacosta e Under) per proseguire i lavori in corso. La sosta, obiettivamente, non ha aiutato molto. Fermarsi in questo periodo di sperimentazione ha arrestato il processo di crescita dei suoi ragazzi e per tale ragione il lavoro degli ultimi giorni pre Sassuolo deve essere frenetico per recuperare il tempo perso.

Innanzitutto c’è da sistemare la difesa. Si è già capito che Mancini è un profilo che piace molto a Fonseca. La coppia nella testa dell’allenatore è rappresentata da lui e da Smalling. I due devono ancora imparare a conoscerci, per cui non è escluso che col Sassuolo figuri nuovamente Fazio al fianco dell’italiano. Poi toccherà al centrocampo: il portoghese tiene in caldo Veretout, e si fa sempre più probabile la possibilità di vederlo dall’inizio con neroverdi.

Discorso a parte per l’attacco. Dzeko è ovviamente inamovibile. Alle sue spalle c’è da sciogliere i dubbi legati agli infortunati. Zaniolo non è escluso che venga adoperato nella corsia di destra, in quel caso Pellegrini salirebbe sulla trequarti. Stesso ruolo che può interpretare Mkhitaryan, ma le sue qualità potrebbero essere impiegata anche sulla sinistra. Chissà, qualche indicazione la darà lui stesso in conferenza stampa.