Roma, finalmente le conferme su Fonseca. Da lunedì si parlerà portoghese

Roma Fonseca, finalmente ci siamo: lunedì in città. Ha già stabilito un record: è il primo tecnico portoghese nella storia giallorossa

Tutto è pronto. Lunedì (con tutta probabilità) sarà il giorno in cui Paulo Fonseca sbarcherà a Roma e darà ufficialmente il via alla sua nuova avventura. Non appena siglerà il contratto coi giallorossi, stabilirà immediatamente un record: sarà il primo tecnico portoghese a sedersi sulla panchina capitolina. Una nuova lingua, all’interno di Trigoria, sarà adesso di casa.

Gli inghippi tra Shakthar e il club di Pallotta sono finalmente risolti. Doveroso rimarcare che è stato il mister stesso a ribadire fermamente la sua intenzione di sbarcare all’ombra del Colosseo. Forte, probabilmente, la volontà di mettersi in gioco in una realtà diversa da quella Ucraina, in cui ha dominato in lungo e in largo. A lui il compito di risollevare una squadra attualmente sotto le macerie per tantissimi motivi: dal burrascoso addio di De Rossi alla mancata qualificazione in Champions. Insomma, lavoro da fare ce ne sarà eccome.

Il tecnico potrebbe dare indicazioni ben precise per il mercato che sarà. Certamente gradirebbe portarsi dietro qualche pupillo dallo Shakhtar, ma guarda con interessa anche dal Portogallo stesso. Come nel caso di Florentino Luis, il giovane talento del Benfica. Secondo quanto raccolto da Calcionews24, tuttavia, i lusitani sembrano volerlo tenere in rosa e rinnovargli il contratto. Discorsi secondari, attualmente. Adesso i riflettori sono pronti ad accendersi su Paulo Fonseca.