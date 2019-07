Roma, Fonseca aspetta rinforzi ma pensa a valorizzare alcuni giocatori

Roma, Fonseca attende gli ultimi rinforzi ma intanto si gode i nuovi. E lavora per valorizzare determinati giocatori in rosa

Paulo Fonseca si è pienamente calato nella realtà Roma sin dal primo momento in cui ha messo piede nella Capitale. Da quel momento non smette mai di lavorare in campo ma anche oltre con tutti i suoi collaboratori al seguito. Sta a poco a poco plasmando la nuova squadra giallorossa grazie ai dogmi che ha sempre fatto suoi anche nelle precedenti esperienze in panchina.

Può già abbracciare tanti nuovi rinforzi come Pau Lopez, Mancini (che oggi sarà presentato in conferenza), Diawara e Veretout, ma ne attende ancora. Almeno un altro centrale difensivo e una punta centrale. Poi si tratterà anche un esterno, che appare in questo momento leggermente in secondo piano. Al contempo, però, il tecnico sta lavorando per valorizzare al meglio i giocatori che ha a disposizione. Gente che si deve rilanciare prepotentemente dalla scorsa stagione.

Nzonzi, Pastore, Under e Kluivert rientrano pienamente in questo stretto club. Il francese è finora molto utilizzato nei test dal portoghese, anche se rimane in odore di cessione in caso di offerte convincenti. Anche l’argentino è al centro dei lavori, con Fonseca che sta tentando di capire come rilanciarlo. Discorso leggermente diverso per i due giovani esterni, su cui sarà costruita la Roma che verrà. Sono potenzialmente i due titolari a disposizione del mister e su di loro sta facendo un lavoro ben preciso. D’altronde sono giovani e forti, come piacciono a lui. E se li gode appieno, in attesa di nuove forze dall’esterno.