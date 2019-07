Roma, Fonseca: «Con questa squadra possiamo vincere qualcosa»

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca sugli obiettivi della sua nuova Roma. Ecco le parole del nuovo tecnico romanista

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi da raggiungere. Le sue parole: «Stiamo lavorando per costruire una squadra forte, stiamo facendo delle scelte ponderate, vogliamo gente che aggiunga qualità alla squadra. Sono arrivati Pau Lopez, Spinazzola e Diawara. Insieme, stiamo lavorando e ponderando le scelte per individuare i giusti profili».

Ancora Fonseca: «Il presidente non ha fissato obiettivi ma io mi pongo l’obiettivo di riportare la squadra in Champions League. Inoltre voglio una squadra ambiziosa e che renda orgogliosa i propri tifosi. Non voglio fare promesse. Ho 2 anni di contratto più opzione ma sono convinto che potremo vincere qualcosa con questa squadra».