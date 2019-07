Roma, Fonseca: «Dzeko e Zaniolo? Resta solo chi è motivato»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha affrontato vari temi in conferenza stampa, e ha parlato anche di Zaniolo e Dzeko

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su Zaniolo e Dzeko: «Zaniolo ha grande talento e noi crediamo in lui ma per me contano presente e futuro. Chi fa parte della rosa attuale deve dimostrare con gli atteggiamenti giusti negli allenamenti di poter far parte della squadra. Zaniolo gode della mia fiducia, quello che conta è il presente, il futuro e la voglia di costruire qualcosa di importante con giocatori che mettano i loro interessi dietro a quelli di squadra».

Poi su Dzeko: «Non ho parlato con Dzeko ma so che gli ha parlato Petrachi. Voglio che restino qui i giocatori che sono felici, motivati e che hanno voglia di lottare per questo club. Voglio giocatori dediti completamente alla causa».