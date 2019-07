LIVE: La conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca https://t.co/fmGRPiBVSp — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2019

Le parole di Fonseca, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Le sue dichiarazioni

Parla Fonseca. Il nuovo allenatore della Roma si è presentato così in conferenza stampa: «Sono molto felice di essere qui, in un grande club e in una città meravigliosa. Sto studiando l’italiano, ora è impossibile».

«Non sarà la mia Roma ma sarà la Roma di tutti. Sono motivato e pronto a costruire insieme a Petrachi e a tutti quanti una Roma che renda orgogliosi tutti i tifosi. Quando ho affrontato la Roma con lo Shakhtar ho vissuto un grande ambiente e farò di tutto per ricreare quell’ambiente».