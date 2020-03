Roma, Fonseca il lungimirante: il tecnico accontentato sul rinvio

Roma, Fonseca il lungimirante: il tecnico aveva chiesto a più riprese che determinate gare non fossero giocate

Lo aveva ribadito in diverse occasioni, Paulo Fonseca, che secondo il suo punto di vista sarebbe stato inutile mettere a rischio Siviglia e Roma. Il suo discorso, chiaramente, non era ascritto alla sola partita della sua squadra ma a tutte le competizioni europee.

Per il tecnico giallorosso non era corretto neanche disputare la partita, poi andata in scena ieri, tra Valencia e Atalanta. Con un pizzico di ritardo il Governo spagnolo e la Uefa sono andati incontro alla richiesta del portoghese. Adesso, una volta calmate le acque, si attenderanno le comunicazioni sui recuperi.