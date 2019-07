Roma, Fonseca sulla scia di Petrachi: «Voglio gente motivata» – VIDEO

Roma, le parole di Fonseca seguono quella di Petrachi: «Dzeko? Voglio qui solo gente felice, motivata e con voglia di lottare»

Giornate di presentazioni in casa Roma. Dopo la conferenza di Gianluca Petrachi, è stato oggi il turno di Paulo Fonseca. Il nuovo tecnico si è fatto vedere per la prima volta con autorità, eleganza e ha lasciato presagire una gran voglia di fare. Le sue idee saranno trasmutate in campo dai giocatori, per questa ragione l’ex Shakhtar vuole giocatori motivati.

Rientra in questo discorso Dzeko, già messo in ballo dal d.s., e anche Fonseca dice la sua: «Non ho ancora parlato con lui. So che Gianluca ci ha parlato. Io voglio che restino qui solamente quelli felici, motivati ed hanno voglia di lottare per la Roma. E’ una condizione fondamentale quella di avere calciatori motivati e dediti alla causa del club».