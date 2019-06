Roma, full immersion Petrachi. C’è da recuperare il tempo perduto

Roma, Petrachi lavora a tempo pieno nei suoi primi giorni da direttore sportivo giallorosso. C’è da recuperare tutto il tempo perso

Il matrimonio (ufficiale) tra la Roma e Petrachi si è compiuto appena due giorni fa. Da quel momento, quarantotto ore intensissime per il nuovo direttore sportivo giallorosso che non si è davvero fermato un minuto. Prima nella Capitale, poi a Milano per tutti gli incontri programmati di mercato. In mezzo una bella chiacchierata con Fonseca, con cui ha decretato l’annullamento del ritiro di Pinzolo.

Sono già diverse settimane che il d.s. opera in pectore, ma per questioni burocratiche e legali, essendo stato sotto contratto col Torino fino a pochissimi giorni fa, non aveva la libertà che sta riscontrando adesso. Per questo non c’è tempo da perdere: il 30 giugno è alle porte e si sta lavorando per rispettare la deadline del Fair Play Finanziario. Manolas al Napoli è quasi cosa fatta, così come Diawara in giallorosso. Si è fatta cassa anche dalla cessione di alcuni giocatori “minori”, come il giovane portiere Romagnoli e Ponce. Dall’uno luglio sarà tutta un’altra storia.