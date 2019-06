Roma, accordo con Fonseca: ecco quando sbarca in Italia

Fonseca si è ridotto l’ingaggio per favorire l’accordo con la Roma. I giallorossi pagheranno 2 milioni allo Shakhtar

La Roma ha un nuovo allenatore. Ne è sicura Sportitalia che parla di accordo raggiunto tra il club giallorosso e lo Shakhtar Donetsk per liberare Fonseca, il prescelto dei giallorossi per il dopo Ranieri. Secondo l’emittente sarebbe arrivata la fumata bianca proprio in questi minuti: i giallorossi pagheranno una cifra vicina ai 2 milioni. Il tecnico ha accettato un ingaggio ancora più basso per favorire la sua nuova società nel liberarlo.

Secondo Sky il tecnico è atteso in Italia nella giornata di lunedì per firmare il definitivo accordo.