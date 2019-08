Roma-Genoa streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Genoa in streaming e in diretta TV: ecco dove vedere la prima partita dei giallorossi nella Serie A 2019/2020

La Roma di Paulo Fonseca debutta nella Serie A 2019/2020 affrontando in casa l’ambizioso Genoa di Aurelio Andreazzoli. Roma-Genoa: la partita è in programma la sera di domenica 25 agosto 2019 alle ore 20.45 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma.

La sfida Roma-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN in diretta streaming. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire la partita in tv o sui loro pc, tablet e smartphone attraverso diverse modalità. La gara sarà anche trasmessa in radiocronaca su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

Roma-Genoa

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: domenica 25 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 20:45

Dove vederla in tv: DAZN

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo



Le probabili formazioni

ROMA – Fonseca per il suo debutto in Serie A si affiderà in attacco ad Edin Dzeko, fresco di conferma e rinnovo contrattuale. Alle sue spalle sulla trequarti agiranno Under, Zaniolo e Perotti. In mediana probabile panchina per i nuovi acquisti Veretout (non al meglio) e Diawara: dal 1′ ci saranno Lorenzo Pellegrini e Cristante. In difesa, davanti al portiere Pau Lopez, Florenzi a destra e Kolarov a sinistra, mentre in mezzo Mancini e Juan Jesus si giocano una maglia accanto a Fazio.

GENOA – Andreazzoli sfida il suo passato e dovrà fare a meno dei due squalificati Agudelo e Pajac. In difesa, con Biraschi e l’argentino Romero troverà spazio il colombiano ex Milan Cristian Zapata. A centrocampo la novità potrebbe essere rappresentata da Ghiglione, che ha fatto bene nel precampionato e potrebbe scalzare a destra Romulo. L’ex Ajax Schöne e Lerager saranno le due mezzali, con Radovanovic mediano davanti alla difesa. In attacco Kouamé affiancherà Pinamonti.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Lo. Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Paulo Fonseca

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, C. Zapata; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Lerager, Criscito; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

