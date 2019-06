Roma, Gerson saluta. Storia di un talento annunciato e mai sbocciato

Gerson saluta la Roma, accordo totale con la Dinamo Mosca. Arrivato come possibile fenomeno, non è mai sbocciato del tutto

Anche Gerson saluta la Roma. Il brasiliano è rientrato di diritto nel gruppo di sacrificabili da Petrachi per sistemare il bilancio giallorosso entro il 30 giugno. Si aggiunge a Ponce, Andrea Romagnoli e Luca Pellegrini. Sempre in attesa di sviluppi sul fronte Kostas Manolas. Il centrocampista è pronto a sposare la causa Dinamo Mosca, che verserà nelle casse della Roma circa 10 milioni di euro.

Acquistato da Sabatini nell’agosto 2015, strappato addirittura al Barcellona, sembrava potesse essere il nuovo crack del calcio sudamericano. Dal 2016 approda definitivamente alla Roma, disputando due stagioni in giallorosso piuttosto avare di soddisfazioni, eccezion fatta per la doppietta realizzata contro la Fiorentina. La squadra che lo accoglierà in prestio la stagione successiva (quella conclusa da un mese). In viola gioca in maniera costante, ma continua a non brillare. Il rientro nella Capitale è stato solo passeggero: è atteso da una nuova avventura russa che, chissà, può consentirgli di sbocciare definitivamente.