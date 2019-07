Roma, giornata di visite mediche. Da domani agli ordini di Fonseca

Roma, oggi le visite mediche per i calciatori. Domani la riunione a Trigoria: si comincia la stagione agli ordini di Fonseca

Ancora un giorno e inizierà la nuova stagione della Roma. La convocazione è prevista per domani, martedì 9 luglio, momento in cui tutti i giocatori si raduneranno per dare il via a una nuova era. Agli assenti nella prima tranche, ovvero i Nazionali, toccheranno le visite mediche, poi subito tutti in campo. Con la novità Fonseca. Raccontano di un tecnico che sta dando anima e corpo per arrivare a parlare italiano il prima possibile. Questo perché vuole subito integrarsi al meglio e sentire una netta vicinanza coi suoi giocatori. Intanto, oggi alle 15, si presenterà in conferenza stampa.

C’è curiosità su come saranno i primi allenamenti col portoghese. Sedute che non vedranno partecipe Stephan El Shaarawy, che oggi ha ufficialmente salutato la Roma imbarcandosi da Fiumicino per la Cina. Si è aperto così un buco sulla corsia di sinistra, attualmente ricoperto da Kluivert ma la ovvia intenzione è quella di andare ad acquistare un profilo pronto. In tal senso Brahimi, svincolato, può essere un serio candidato. Così come può esserlo Taison, uno dei tanti pupilli brasi-ucraini di Fonseca. Per un volto che va, un altro che arriva. Ovvero Pau Lopez, atteso questa mattina nella Capitale. Si sposterà immediatamente a Villa Stuart per le visite mediche e poi metterà nero su bianco il suo passaggio alla Roma.

Tutto fa presagire che sia l’alba di una nuova era nella Capitale. Le vicende degli ultimi mesi, da Di Francesco a Ranieri passando per i saluti di Monchi, De Rossi e Totti, lasciavano presagire un’aria di forte rinnovamento. Tendenza che si sta confermando, sotto le sapienti mani di un uomo di campo come Gianluca Petrachi, che sembra abbia in poco tempo acquisito gran parte dei poteri decisionali. La curiosità, adesso, rimane una sola, ed è tutta orientata su Paulo Fonseca. Riuscirà a dare in breve tempo un’identità alla smarrita Roma?