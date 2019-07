Roma, Higuain come Batistuta? La coincidenza che fa sognare i tifosi

Roma, Higuain come Batistuta? La curiosa coincidenza tra i due fa sognare tutti i tifosi capitolini. Ora Petrachi ci crede davvero

La frase di Gianluca Petrachi riecheggia da giorni nelle orecchie dei tifosi della Roma: «Qui Higuain potrebbe ripercorrere le orme del suo connazionale Batistuta», ha detto il neo direttore sportivo in conferenza. Quando si parla del bomber argentino, ai supporter non può che venire in mente lo scudetto conquistato nel 2001 a suon di gol del Re Leone.

Quando approdò nella Capitale, dopo che Franco Sensi lo pagò a peso d’oro dalla Fiorentina, Batistuta aveva 31 anni. Gli stessi che ha adesso Gonzalo Higuain che, qualora arrivasse nella Capitale, lo farebbe nella situazione parallela del connazionale. È questa la strana coincidenza che fa brillare gli occhi ai tifosi della Roma. Non si parla di scudetto, chiaramente, sarebbe presunzione, ma l’arrivo del Pipita potrebbe far svoltare in positivo la stagione che tra poco inizierà.