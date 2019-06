Roma, il futuro di Schick mai così in dubbio: «Non so che succederà»

In due anni di Roma, Schick non è stato in grado di mostrare le sue qualità. La società sta valutando il suo futuro, mai così in dubbio

«È un grandissimo giocatore, esploderà». Così Claudio Ranieri ha battezzato Patrik Schick nella sua ultima conferenza stampa da allenatore della Roma. Peccato però che, forse, le occasioni per il ceco siano definitivamente terminate sotto l’ombra del Colosseo. Due stagioni anonime sono tante, e non aver lasciato ancora il segno può incidere sul suo futuro. La società è in un momento storico particolare in cui deve prendere determinate decisioni e fare valutazioni ben precise su quello che sarà il parco attaccanti del prossimo anno.

Quasi assodato che Dzeko saluterà, a meno di scossoni di mercato si punterà su El Shaarawy, Kluivert e Under. Tutti gli altri, a oggi, sono in dubbio. Schick per primo, perché la pazienza di molti nell’ambiente giallorossa è (quasi) finita. «Non so quale allenatore arriverà, cosa succederà. Quando questo sarà chiaro, posso pensare più specificamente al futuro. Sarà essenziale ciò che vorranno fare la società e l’allenatore con la squadra», afferma il giocatore dal ritiro della Nazionale. I dilemmi non sono mai stati così elevati, Schick avrà modo di far avverare la profezia di Ranieri?