Roma, il primo giorno di Spinazzola. Tra sorrisi, foto e benvenuti

Roma, Spinazzola e il suo primo giorno da calciatore romanista. Tra visite mediche, foto, sorrisi e benvenuti dei prossimi compagni

È iniziata ufficialmente la vita di Leonardo Spinazzola alla Roma. Alle 10 circa di questa mattina, quando da una macchina messa a disposizione dalla società è arrivato a Villa Stuart. Clinica in cui ha effettuato le classiche visite mediche di rito. Qualche ora all’interno e poi via ai primi scatti con la maglia giallorossa addosso. In cui, sventolando fieramente una sciarpa donatagli, ha mostrato un enorme sorriso. Un buon indizio, segno che l’approdo nella Capitale è stato particolarmente gradito.

Dopo la clinica un primo sguardo ai nuovi ambienti, ovvero gli uffici della Roma all’Eur (dove ha apposto la firma sul contratto) e la visita nel centro sportivo di Trigoria. Nell’ambiente giallorosso c’è il dispiacere per aver perso un ottimo prospetto come Luca Pellegrini, ma l’arrivo di Spinazzola è stato preso di buon gusto all’unanimità. L’ha fatto anche un suo prossimo compagno, ovvero Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, tramite Instagram, ha augurato il benvenuto all’ormai ex calciatore della Juventus.