Roma in ritiro, la decisione punitiva della società

Per la seconda volta stagionale la Roma in ritiro punitivo: società e allenatore fanno quadrato fino alla gara di Champions League

Non è un periodo facile per la Roma e per i suoi tifosi. I risultati negativi in campionato hanno aumentato l’incertezza e nemmeno il passaggio agli ottavi di finale di Champions hanno calmato questa situazione. Oggi, dopo l’ennesima debacle stagionale contro il Cagliari, la società e il tecnico Eusebio Di Francesco hanno preso questa decisione: Roma in ritiro fino alla prossima gara di Champions League contro il Viktoria Plzen. Si tratta di una scelta punitiva presa dalla dirigenza, e in particolare dal ds Monchi e condivisa da tutti gli altri dirigenti, dopo il pareggio subito per 2-2 a Cagliari negli ultimi minuti con una doppia superiorità numerica.

La gara di mercoledì in Champions League contro il Viktoria Plzen sarà inutile ai fini della classifica, visto che i giallorossi hanno già la certezza del passaggio del turno grazie al secondo posto nel girone. Tuttavia, si tratta del secondo ritiro stagionale per la Roma dopo quello successivo alla partita di campionato contro il Bologna. Due ritiri in pochi mesi certificano il delicato momento stagionale della squadra, che già da questa mattina si è ritrovata al centro di allenamento di Trigoria. Il ritiro ad ora è programmato fino a martedì, giorno in cui ci sarà la partenza per la trasferta di Plzen.