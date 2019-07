La Roma pensa a Mariano Diaz per l’attacco. Il giocatore del Real Madrid piace ma l’agente frena. Le ultimissime notizie

Mariano Diaz è uno degli obiettivi della Roma per l’attacco. Secondo Sky Sport, è previsto un summit tra l’agente (procuratore che arriverà in Italia per chiudere l’operazione Jony con la Lazio) e il club giallorosso.

Il procuratore, David Aranda Cebrian, ha parlato a LaRoma24, smentendo la notizia: «È falso, non c’è nessun incontro in programma con la Roma per Mariano».