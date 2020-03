Roma, individuale per Veretout, Peres e Smalling: il motivo

Roma, lavoro individuale odierno per Veretout, Bruno Peres e Smalling. Nessuna preoccupazione: personalizzato programmato

Nell’allenamento odierno della Roma, Jordan Veretout, Chris Smalling e Bruno Peres non hanno lavorato insieme al resto del gruppo ma solo in maniera individuale. Niente di preoccupante per i tre giocatori di Paulo Fonseca.

Per loro un normale personalizzato programmato, considerata anche la lunga settimana che hanno a disposizione i giallorossi prima di ritornare in campo. Zappacosta, Zaniolo, Pastore e Pellegrini, invece, continuano il percorso di recupero.