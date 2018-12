Infortunio Karsdorp, nuovo stop per l’olandese: le ultime

Infortunio Karsdorp, nuovo stop per il terzino olandese: lavoro individuale per il calciatore della Roma, le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Karsdorp, ennesimo stop per il laterale difensivo della Roma. Rimasto fermo ai box per l’intera scorsa stagione, il terzino olandese oggi ha sostenuto una seduta di allenamento individuale per un’infiammazione ad una vecchia cicatrice.

Lo staff medico giallorosso ha preferito non farlo allenare con il resto del gruppo in via precauzionale e non è ancora chiaro se farà parte o meno dell’elenco dei convocati di Eusebio Di Francesco per la sfida di domani contro l’Inter. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore…