Roma-Inter highlights e gol: le azioni salienti del match della 14ª giornata della Serie A 2018/2019

Roma-Inter highlights e gol: i momenti salienti della gara dell’Olimpico, valida per il 14° turno della Serie A 2018/2019. L’incontro in programma domenica 2 dicembre alle 20:30 mette di fronte due società di livello che ambiscono alle posizioni più alte della classifica. I padroni di casa non hanno iniziato al meglio la stagione e con 19 punti sostano al 7° gradino della classifica, fuori dalla zona Europa. I nerazzurri, invece, hanno fatto meglio e con 9 punti in più si ritrovano al terzo posto della classifica alle spalle di Juventus e Napoli.

La gara è diretta dall’arbitro Rocchi della sezione di Firenze. Ecco i gol e gli highlights di Roma-Inter:

ROMA-INTER 0-1: Al 35′ del primo tempo l’Inter trova il vantaggio grazie alla zampata di Keita Balde su cross al bacio di D’Ambrosio.