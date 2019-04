Roma, Juan Jesus risponde al tifoso: «Non sono cicciotto, ho un’altra maglia sotto»

Il difensore della Roma Juan Jesus, risponde via social ad un tifoso che gli chiede come mai porta la maglia di due taglie più grandi. La risposta del brasiliano spiega tutto…

Juan Jesus sostituito ala fine del primo tempo da Florenzi nel match con l’Udinese, prima rassicura i tifosi sul suo stato di salute, poi risponde ad un tifoso romanista; ne esce un siparietto ironico.

Alla domanda del tifoso via social che chiedeva a Juan Jesus, come mai porta una maglietta di due taglie più grandi, ecco la risposta del difensore: «Certo caro! Io ho una allergia al materiale della maglia e uso sempre una maglia di cotone sotto, se metto la taglia giusta non c’entra e sembra che sono ciccio hahaha! Un Abbraccio».

Risposta simpatica del brasiliano, apprezzata anche dal tifoso che chiude il siparietto, con un “Te vojo bene”; nell’epoca dove i social ormai spopolano, ci sta questo scambio di battute tra calciatori e tifosi.

Bravo JJ. Però vojo capi’ perché te metti le maje de du’ taglie in più. Levame ‘sta curiosità prima che lasci Roma, te prego. — Pætrîčk Jøhnßon (@trick_hn) April 14, 2019