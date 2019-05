Roma-Juventus streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il match valido per la 36ª giornata della Serie A 2018/2019

Roma-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per il 36° turno del campionato di Serie A 2018/2019. Domenica 12 maggio alle ore 20.30, allo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi di Claudio Ranieri ricevono i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri. Roma in orbita europea con 59 punti e reduce dal pareggio in casa del Genoa; Juventus (89) già Campione d’Italia e proveniente dal pareggio nel derby col Torino. Nella gara d’andata, vittoria bianconera all’Allianz Stadium per 1-0 con una rete di Mandzukic. Adesso è di nuovo Roma contro Juventus: giallorossi per alimentare l’obiettivo europeo, bianconeri per arricchire ulteriormente un campionato dominato.

Roma-Juventus sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box), Sky Sport Serie A (202) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Roma-Juventus

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 12 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Uno – Sky Sport Serie A – Sky Go

Stadio: Olimpico (Roma)

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia)

Roma-Juventus, probabili formazioni

ROMA – Ranieri, col solo Perotti da valutare, pensa al 4-2-3-1 per lo schieramento dei giallorossi: Mirante in porta, Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov in linea di difesa; in mezzo al campo si scaldano Cristante e De Rossi (favorito dal 1′ su Nzonzi). Sulla trequarti sono pronti Zaniolo (o Under), Pellegrini e El Shaarawy. Dzeko previsto unica punta.

JUVENTUS – Allegri ancora coi giocatori contati: sono indisponibili Bernardeschi (squalificato), Rugani, Perin, Mandzukic, Douglas Costa, Khedira e, in ultimo, Bonucci e Kean. Bianconeri probabilmente in campo col 4-4-2: Szczesny in porta, Cancelo, Caceres, Chiellini e Alex Sandro (o Spinazzola) in linea difensiva; a centrocampo si scaldano Cuadrado, Pjanic, Can (o Bentancur) e Matuidi. In avanti, spazio alla coppia formata da Dybala e Ronaldo.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Caceres, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Can, Matuidi; Dybala, Ronaldo.

