Roma, Kolarov come Mihajlovic: raggiunto un record risalente al 1998/99

Col gol di oggi, il terzino della Roma, Aleksander Kolarov, ha raggiunto il record di Sinisa Mihajlovic risalente al 1998/99 in Serie A

Kolarov si rivela bomber della Roma. Il terzino dei giallorossi, Aleksander Kolarov ha segnato il terzo gol nella sfida delle 18 tra Roma e Cagliari; un gol che ha chiuso il match e ha lanciato i giallorossi al quarto posto in classifica.

Il terzino, con la rete segnata oggi, ha raggiunto Dzeko nella classifica marcatori di questa stagione. Ma non è l’unica statistica positiva per il serbo. Prima di lui, l’ultimo difensore straniero che aveva segnato almeno otto reti in una singola stagione di Serie A era stato Sinisa Mihajlovic nel 1998/99.