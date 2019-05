Roma, la promessa di Dzeko. Un gol per salutare i suoi tifosi

Roma-Parma potrebbe essere l’ultima partita di Dzeko in giallorosso. Il bosniaco cerca il gol per salutare al meglio i propri tifosi

Tanti i dubbi che avvolgono la Roma in questo preciso periodo storico. La stagione, quasi al suo epilogo, ha minato delle certezze che fino a pochi mesi fa sembravano esserci. Si prospetta una rivoluzione sul piano dirigenziale ma anche per quanto riguarda i giocatori. Si valuteranno le posizioni di determinati profili, sopratutto i più “vecchi“. Edin Dzeko rientra sicuramente tra questi. L‘ingaggio del bosniaco è attualmente uno dei più pesanti, ed è per questo che la società farà alcune constatazioni.

Presentatosi al pubblico della Roma nell’agosto del 2015, a fronte di una prima stagione difficile ha, passo dopo passo e gol dopo gol, conquistato l’amore dei tifosi. La gara col Parma potrebbe essere l’ultima sua apparizione all’Olimpico, e quale miglior modo di salutare i sostenitori capitolini con un gol? Che, tra l’altro, gli farebbe scavalcare Balbo nella classifica dei marcatori all-time. Entrerebbe nell’Olimpo romanista, ma siamo sicuri che il suo nome appaia già.