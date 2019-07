Roma, l’era De Rossi non finisce. Papà Alberto continua con la Primavera

Roma, l’era De Rossi non è ancora destinata a terminare. Papà Alberto continuerà ad allenare la Primavera a 15 anni dalla prima volta

In un contesto di totale rivoluzione in casa Roma, esistono poche certezze. Una di queste è rappresentata da Alberto De Rossi, l’allenatore della Primavera giallorossa. È una delle bandiere rimaste in società. Alla guida tecnica da ormai 15 anni (era il luglio 2004 quando iniziò la sua avventura, è stato in grado di scoprire e far crescere sotto la sua ala protettiva un’enormità di talenti. Giusto per rimanere sui nomi che oggi militano in pianta stabile in Serie A (o che hanno disputato il massimo campionato in passato) parliamo di giocatori del calibro di Aquilani, Romagnoli, Florenzi, i due Pellegrini, Politano, Cerci, Okaka, Caprari.

E la lista potrebbe continuare per molte e molte altre righe, qualora si includessero anche i calciatori smistati per le varie categorie italiane. Il suo lavoro non terminerà, poiché è destinato a proseguire la sua carriera alla Roma anche nella prossima stagione. La sua volontà è quella di, almeno, rispettare il contratto che lo lega alla squadra che è in scadenza al 30 giugno 2020. Rimane una delle poche certezze in un momento di rivoluzione in casa giallorossa, che non riguarderà quindi la panchina della Primavera.

Il dubbio era solto in maniera naturale dopo l’allontanamento del figlio Daniele, trattato non propriamente in modo correttissimo da parte della società. Alberto ha messo da parte tutte le vicende del caso, che in fin dei conti non l’hanno riguardato personalmente. È prevalsa la voglia di continuare con i capitolini, per far crescere molti altri giovani grazie ai suoi preziosi insegnamenti. «Sono fortunato e mi sento un privilegiato. In passato ho avuto diverse offerte da club di serie B, ma ho sempre scelto di lavorare con i giovani. E poi, parliamoci chiaro, io sono alla Roma, un grande club», dichiarava un po’ di tempo fa. Parole confermate dai fatti.