Roma, Mancini: «Daremo il massimo per vincere contro il Napoli»

Intervistato da Sky Sport, Gianluca Mancini ha parlato del momento della Roma prima di concentrarsi sul match contro il Napoli

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha così parlato prima della sfida di stasera contro il Napoli:

«Sicuramente la scorsa partita è stata storta. Abbiamo la testa a stasera. Non ci sarà il pubblico ma lo stadio San Paolo rimane uno stadio difficile. Ci metteremo tutti noi stessi per portare a casa i tre punti. In allenamento diamo tutti il massimo, la condizione fisica è buona dopo essere stati tre mesi a casa. La condizione migliorerà giocando»