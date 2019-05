Roma, Mirante e l’incubo Sassuolo: due espulsioni contro i neroverdi

Antonio Mirante titolare contro il Sassuolo: in carriera due espulsioni, entrambe contro la formazione neroverde

Antonio Mirante, portiere della Roma, ha chiuso la porta per 5 volte in questa stagione. Titolare dall’arrivo di Ranieri, il portiere ex Bologna si sta dimostrando affidabile e sta dando ragione all’allenatore.

La Roma non ha mai perso con il Sassuolo ma Mirante ha uno strano ‘record’: il portiere ha collezionato appena 2 espulsioni in 420 partite, entrambe con i neroverdi. I due rossi risalgono ai tempi del Parma: uno al Tardini nel 2013, il secondo al Mapei Stadium nel 2015. Stessa dinamica, fallo da chiara occasione da gol seguito da rosso e rigore.